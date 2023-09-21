40 gün önce anne olmuştu! Bir anda fenalaştı ve...

Acı olay, Adın Efeler'de yaşandı. Kısa bir süre önce Mardin Adliyesi'nden görev yapan İsmail Günaydınoğlu Aydın Adliye'sine, Mardin'in Artuklu ilçesindeki Noter Cevdet Altun Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Tuba Günaydınoğlu da Aydın'ın Efeler ilçesindeki Dr. Fevzi-Mürüvet Uğuroğlu Ortaokulu'na atandı. Çift, 40 gün önce evlatlarını kucağına aldı.
Ancak genç öğretmen Tuba Günaydınoğlu sabah saatlerinde aniden fenalaştı. Hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak kalp krizi geçirdiği belirlenen Tuba Günaydınoğlu, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Günaydınoğlu'nun acı haberini alan eşi ve sevenleri gözyaşlarını tutamadı. Tuba öğretmenin cenazesinin Elazığ'ın Sün Köyü Mehdi Mezarlığı'nda toprağa verileceği açıklandı.
Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Günaydınoğlu'nun vefatı nedeniyle yayımlanan taziye mesajında, "Efeler ilçesi Dr. Fevzi-Mürüvet Uğuroğlu Ortaokulu'nda görevli İngilizce öğretmenimiz Tuba Günaydınoğlu'nun vefat haberini öğrenmiş bulunmaktayız. Öğretmenimize Allah'tan rahmet, kederli yakınları ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.