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Giriş Tarihi: 17.4.2023

40 günde 33 bin 114 hasta

Kocaeli Büyükşehir, depremin vurduğu Hatay Defne’de 54 yataklı konteyner hastane kurdu. Hastane 6 Mart’tan 14 Nisan’a kadar 33 bin 114 hastaya baktı

AA
40 günde 33 bin 114 hasta
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, hastaneler de zarar gördü. Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarınca inşa edilen konteyner hastaneler de bölgede sağlık hizmetlerinin aksamamasında büyük rol oynadı. İnşasını Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin üstlendiği, Defne ilçesindeki konteynerlerden oluşan Kocaeli Hastanesi de ameliyathane, doğum ünitesi, acil servisin yanı sıra 14 poliklinikte, 40 hekim, 2 ebe ve 20 hemşireyle 6 Mart'tan itibaren sağlık hizmeti sunuyor.



Konteyner hastanede görevli Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Figen Duman, hastanenin poliklinikler ve yataklı servis hizmetleri olmak üzere iki bölümden oluştuğunu söyledi. Hastanede yoğun bakım hizmeti verebilecek alanın da olduğunu anlatan Duman, tesiste 40 günde 33 bin 114 hastaya müdahale edildiğini belirtti.



Hastanede ameliyatlar ve doğum da gerçekleştirdiklerini bildiren Duman, "Gelen her vakaya müdahale etmek üzere kurgulanmış bir hastane. Göz doktorumuzdan tutun da kulak burun boğaz (KBB) doktorumuza kadar, çocuk, cildiye, dahiliye, kadın doğum, ortopedi, anestezi, acil tıp uzmanları ve pratisyen hekimlerle hizmet vermeye devam ediyoruz. Duyuldukça ve farkında olundukça hasta potansiyelimiz artıyor" diye konuştu.

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40 günde 33 bin 114 hasta
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