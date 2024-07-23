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Giriş Tarihi: 23.7.2024 13:32

40 gündür kayıp gencin cesedi ormanda bulundu! Ölüm nedeni rapordan sonra ortaya çıkacak

İstanbul Sultangazi’de çevredekilerin kötü koku ihbarına giden polis ekipleri bir erkek cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemelerde cesedin 40 gündür kendisinden haber alınamayan 28 yaşındaki Ahmet Topuz’a ait olduğu ortaya çıktı. Topuz’un ailesi Atv’de yayınlanan Müge Anlı programına başvurarak yardım istemişti. Ahmet Topuz’un kesin ölüm nedeni yapılan incelemelerin ardından belli olacak.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
40 gündür kayıp gencin cesedi ormanda bulundu! Ölüm nedeni rapordan sonra ortaya çıkacak

Olay, Sultangazi, Cebeci Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan kötü kokular gelmesi üzerine vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri hassas burunlu kadavra arama köpeği Zeyna ile bir süre orman içinde arama yaptı. Aramalar sonucu polis ve sağlık ekipleri ağaçlık alanda erkek cesedi ile karşılaştı. Polis ekiplerinin olay yerinde detaylı incelemesinin ardından cesedin Ahmet Topuz'a ait olduğu belirlendi. Topuz'un cansız bedeni incelemelerin ardından cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp morguna kaldırıldı.

MÜGE ANLI'DAN YARDIM İSTEMİŞLERDİ

Ormanlık alanda cesedi bulunan Ahmet Topuz'un 12 Haziran'da kaybolduğu ve ailesinin Topuz'u bulmak için bir süre önce Atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İlk incelemelerde Topuz'ın intihar ettiği değerlendirilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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40 gündür kayıp gencin cesedi ormanda bulundu! Ölüm nedeni rapordan sonra ortaya çıkacak
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