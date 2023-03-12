Haberler Yaşam Haberleri 40 günlük bebek annesi, çıkan yangında yaşamını yitirdi
Giriş Tarihi: 12.3.2023 13:26

40 günlük bebek annesi, çıkan yangında yaşamını yitirdi

İzmir'in Buca ilçesinde 40 günlük anne olduğu öğrenilen 19 yaşındaki kadın, evinde çıkan yangında mahsur kalarak hayatını kaybetti. Yangının elektrik sobasından çıktığı öne sürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
40 günlük bebek annesi, çıkan yangında yaşamını yitirdi

Yangın, 10 Mart Cuma günü saat 18.30 sıralarında Göksu Mahallesi 684/12 sokaktaki bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 40 günlük kız çocuğu annesi Nazlı Göl (19), çocuğu ve dini nikahlı eşi B.K. ile evinde bulunduğu esnada bir anda alevler daireyi sardı. B.K., bebeği kucağına alıp kendisini dışarı çıkartırken, daha sonra Nazlı Göl'ü de almak için içeri girmek istedi. Alevlerin geçit vermemesi üzerine B.K. eve giremezken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, elektrik sobasından çıktığı öne sürülen yangın esnasında evde mahsur kalan Nazlı Göl'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

40 günlük bir kız çocuğu annesi olduğu öğrenilen Göl'ün ölümü yakınlarını yasa boğarken, yapılan incelemenin ardından talihsiz genç kadının cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Serdar Ortaç'ın büyük acısı! Kardeşi Serkan Ortaç hayatını kaybetti
Deva Partisi Tokat İl Başkanı Murat Kurnaz istifa etti
Altılı Koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaadi kredi oldu! IMF'ye göz kırptı
Vefa bir semttir
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Ezanın Arapça okunması teklifini CHP değil demokrat parti verdi
‘Fırsatını bulsalar bizi boğdururlar’
Yüksek et fiyatlarına karşı 3 bakanlık harekete geçti! Ramazan öncesi neşter vuruluyor
14 Mayıs’ta yerliler ile küreselciler yarışacak
Yine aynı yerde, en baştan...
ARKADAŞINA GÖNDER
40 günlük bebek annesi, çıkan yangında yaşamını yitirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA