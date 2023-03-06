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Giriş Tarihi: 7.3.2023

40 kedili öğretmene kayyum talebi

İstanbul Kâğıthane’de 40 kediyle yaşayan kimya öğretmeni Işıl Ç.’nin hayatından endişe eden kardeşi, kayyum atanmasını talep etti

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
40 kedili öğretmene kayyum talebi
Son zamanlarda ruhsal rahatsızlıklar yaşadığı iddia edilen Işıl Ç. bu rahatsızlıklar nedeniyle görev yaptığı okulda da müdür ve öğretmenlerle tartıştı ve hakkında idari soruşturma başlatıldı.
Kardeşine kayyum atanması talebinde bulunan Kaan Ç.'nin mahkemeye sunduğu dilekçede Işıl Ç.'nin evinde 40 kediyle yaşadığını, bu nedenle komşularıyla sürekli problem çıktığını, ev sahibinin evden çıkarmaya çalıştığı halde çıkmadığını söyledi. Işıl Ç.'nin uyuşturucu müptelası biriyle ilişki yaşadığı ve ailesinin mahrem bilgilerini verdiği, söz konusu kişinin de Kaan Ç.'yi arayarak rahatsız ettiği belirtildi. Işıl Ç.'nin ayrıca mal varlığını yönetemeyecek hale geldiğinden bankalara, senetle alışveriş yaptığı işletmelere ve şahıslara yüklü miktarda borçlandığı da ortaya çıktı.

AKIL SAĞLIĞINA BAKACAK
Kardeşi hakkında akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin rapor alınmasını isteyen Kaan Ç. kardeşine kayyum atanmasını talep etti. Davayı kabul eden mahkeme, Işıl Ç.'nin üzerine kayıtlı mallara şerh konulmasını ve akıl sağlığı raporu istenilmesine karar verdi.

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40 kedili öğretmene kayyum talebi
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