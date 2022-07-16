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Giriş Tarihi: 17.7.2022

40 kez hacca, 50 kez umreye gitti

40 kez hacca, 50 kez umreye gitti
Malatya'da yaşayan emekli din görevlisi Mustafa Karmış (64), 40'ıncı kez hacca gitmenin mutluluğunu yaşıyor. Temsilciliğini yaptığı acente ile Diyanet İşleri Başkanlığı kotalı hac organizesi yaparak Malatya'dan Suudi Arabistan'a uçakla hacı adayları götüren Karmış, 50'den fazla da umre yaparak kutsal topraklara gittiğini anlattı. 2022 hac döneminde de Malatya'dan 101 kişilik hac kafilesini kutsal topraklara götürdü. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Karmış, din görevlisi olarak 27 yıl 4 ay Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev yaptıktan sonra emekli olduğunu ifade etti. İHA

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40 kez hacca, 50 kez umreye gitti
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