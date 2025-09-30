40 kiloluk çelik kasayı çaldılar: Kol saatinden yakayı ele verdiler

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir villada meydana geldi. Yüzleri maskeli iki şüpheli, tellerden tırmanıp villanın camını kırarak içeri girdi. 40 kiloluk çelik kasayı alan şüphelileri sitenin görevlisinin fark etti ancak engelleyemedi.

KOL SAATİNDEN YAKAYI ELE VERDİLER

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Villaya bir gün önce eşya taşındığını belirleyen ekipler, bu yönde soruşturmayı yoğunlaştırdı. Araştırmalarda, eşya taşıyan kişilerden birinin kolundaki beyaz saatin dikkat çektiği öğrenildi. Aynı saatin, hırsızlık sırasında maskeli şüphelinin kolunda da görülmesiyle zanlılar tek tek deşifre edildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis, F.Y., M.B. ve O.B. isimli üç şüphelinin hırsızlığı planlayıp gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüphelilerin, ev sahibinin eve yerleşmeyeceğini öğrenmeleri üzerine çelik kasayı çalmaya karar verdikleri ortaya çıktı. Şüpheliler kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Suçlarını kabul eden zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

HIRSIZLIK SUÇLARINDA DÜŞÜŞ

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü, yürütülen operasyonlarla Başkent'te evden hırsızlık suçlarında bir önceki yıla göre yüzde 45 düşüş yaşandığını açıkladı. Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç'in öngörü ve talimatlarıyla hırsızlıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.