40. Kitap ve Kültür Fuarı 17 Nisan’a kadar açık

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı ve Vakıf Fuarcılık tarafından Fatih Camii'nin avlusunda düzenlenen 40. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nın açılışını yaptı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı açılışta konuşan Erbaş, gençlerin ve çocukların kitapla buluşmasının önemini vurguladı. Erbaş, "Gençlerimizin kitap okuma sayılarının arttığını görüyoruz. Bu bizi sevindiriyor. Bizim medeniyetimiz kitap medeniyeti, kütüphane medeniyeti. Bu millet, kitaba ve kütüphaneye sahip çıktığı zamanlarda hep ilerlemiş, hep yükselmiş" dedi. Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da fuarın, geçen senedekinden çok daha güzel olduğunu belirterek, "Fuara katılanlar çok memnun kalıyor. Herhalde, bu kitap fuarı nereye en çok yakışır denilse, burası en çok yakışacak yerlerden bir tanesidir." dedi. Eski Diyanet İşleri Başkanlarından Tayyar Altıkulaç'a kitap hediye eden Erbaş, açılış kurdelesini kestikten sonra fuarı gezdi. Deprem bölgesindeki çocuklar için kitap bağışının da kabul edildiği fuar, 17 Nisan'a kadar devam edecek.