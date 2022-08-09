40 koyunu telef oldu: Gözyaşlarına boğuldu! Zararı 1 milyon lira!





"Bebek gibi büyüttüğüm hayvanlarım telef oldu" dediği sırada gözyaşlarına boğulan Hüsamettin Sert, "Yan tarafta kışlık kahvaltılık hazırlamak için ateş yakılmış. Ben evde değildim. Muhtara da söyleyecektim, rüzgarlı havalarda hoparlörlerden uyarı yapılabilirdi. Ama köyün amiri de ilgisiz kaldı. Üreticiye kimsenin saygısı yok, duyarlılık yok. Zararım çok büyük ancak maddi boyuttan ziyade, zamanını mangal keyfi yaparak değerlendirenlerden zarar görmek, insanın çok zoruna gidiyor, cidden çok üzüldüm. Yılların birikimi, milletimize bir katma değerde bulunmak için mücadele verirken, bunu yaşamak çok ağrıma gidiyor. Bebek gibi büyüttüğüm hayvanlarımın gözlerimin önünde yok olması canımı çok acıtıyor" diye konuştu.