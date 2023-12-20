40 milyon liralık ilaçla yakalandılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Sultangazi ve Ümraniye İlçeleri'nde 1'i depo, 1'i iş yeri iki ayrı adrese operasyon düzenledi.
Sahte veya kaçak ilaç imalatı ve satışı yapan üç kişi yakalanarak gözaltına alındı. Başka hastaların adına faturalamış ilaçları da elde ederek sattıkları iddia edilen üç kişinin; söz konusu adreslerde ilaç ve tıbbi malzemeleri özel saklama koşullarına uymayarak ve insan sağlığını tehlikeye sokacak şekilde muhafaza ettikleri belirlendi.
İki farklı adreste yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan hormon, düşük tedavisi, streoid, diyabet tedavisi, testesteron, organ nakli, tüp bebek tedavisi, epilepsi tedavisi, bağışıklık hastalıkları tedavilerinde kullanılan ve tablet, kapsül, ampul, flakon ve enjektör formlarında bir milyon 339 bin 80 adet ilaç ele geçirildi.