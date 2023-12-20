40 milyon liralık ilaçla yakalandılar

Sahte veya kaçak ilaç imalatı ve satışı yapan üç kişi yakalanarak gözaltına alındı. Başka hastaların adına faturalamış ilaçları da elde ederek sattıkları iddia edilen üç kişinin; söz konusu adreslerde ilaç ve tıbbi malzemeleri özel saklama koşullarına uymayarak ve insan sağlığını tehlikeye sokacak şekilde muhafaza ettikleri belirlendi.