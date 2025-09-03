Haberler Yaşam Haberleri 40 milyon liralık yat denize indirildikten 15 dakika sonra battı
Zonguldak’ın Kdz. Ereğli ilçesinde yapımı yaklaşık iki yıl süren ve değerinin 40 milyon lira olduğu belirtilen lüks bir yat, denize indirilmesinden yalnızca 15 dakika sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle su alarak alabora oldu ve battı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

İstanbul'da bir iş insanına ait olduğu öğrenilen D.T isimli lüks yatın batması üzerine tersane çalışanları durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. Olay yerine sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yat içinde bulunan 4 mürettebat, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde karaya çıkarıldı.

İNCELEME SÜRÜYOR

Yatın neden battığına ilişkin kesin bilgi verilmezken, teknik bir arıza ya da yapısal bir sorun ihtimali üzerinde duruluyor. Sahil güvenlik ekipleri ve tersane yetkilileri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı. Yaklaşık 40 milyon lira değerindeki lüks yatın yapımı iki yıl önce başlamış ve ilk kez denize indirilmişti.

