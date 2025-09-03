40 milyon liralık yat denize indirildikten 15 dakika sonra battı

İstanbul'da bir iş insanına ait olduğu öğrenilen D.T isimli lüks yatın batması üzerine tersane çalışanları durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. Olay yerine sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yat içinde bulunan 4 mürettebat, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde karaya çıkarıldı.

İNCELEME SÜRÜYOR

Yatın neden battığına ilişkin kesin bilgi verilmezken, teknik bir arıza ya da yapısal bir sorun ihtimali üzerinde duruluyor. Sahil güvenlik ekipleri ve tersane yetkilileri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı. Yaklaşık 40 milyon lira değerindeki lüks yatın yapımı iki yıl önce başlamış ve ilk kez denize indirilmişti.