40 No’lu odadaki ölüme 19 yıl hapis talep edildi

İstanbulMaltepe'de, 3 ay önce 24 yaşındaki Seda Nur Şen'in bir otelin 40 numaralı odasındaki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Olayın şüphelisi Serdar Yazıcı (32) hakkında "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası ve "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan da 10 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, olay günü Şen'in oteldeki 40 numaralı odada, şüpheliyle konakladığı, 39 numaralı daire önünde bulunan çantanın şüpheliye ait olduğu, çantanın içinde bir silah, şarjör, 4 merminin ve uyuşturucu maddenin bulunduğu aktarıldı. Ayrıca şüphelinin kanında uyuşturucu madde tespit edildiği, otopsi raporuna göre maktulün "uyuşturucu uyarıcı madde intoksikasyonu" sebebiyle hayatını kaybettiği de kaydedildi.