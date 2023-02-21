40 saat sonra kurtarılan Aysima’nın özlemi

Malatya'daeşinden 6 yıl önce ayrılan Özlem Yılmaz (34) depreme, 3 çocuğuyla 7 katlı bir apartmanda yakalandı. 12 yaşındaki Aysima 40'ıncı saatte enkazdan çıkarıldı. Ancak anne ile çocukları Ali Osman ve Nursima Birinç'in cansız bedenine ulaşıldı. Anne ve 2 çocuğu Adana'da toprağa verilirken, Aysima'ya ise anneannesi Havva Serttaş sahip çıktı. Deprem sırasında uykuda rüya gördüğünü anlatan Aysima, "Depremde koltuğun yanında kaldım. Annem 'Kızım ben geldim' diye ağlıyordu. Ben de seslendim ama duymadı. Tekrar uyumuşum. Depremden kurtuldum ama annemi ve kardeşlerimi kaybettim. Onlara çok üzülüyorum" dedi.