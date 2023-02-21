Haberler Yaşam Haberleri 40 saat sonra kurtarılan Aysima’nın özlemi
Giriş Tarihi: 22.2.2023

40 saat sonra kurtarılan Aysima’nın özlemi

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
40 saat sonra kurtarılan Aysima’nın özlemi
Malatya'da eşinden 6 yıl önce ayrılan Özlem Yılmaz (34) depreme, 3 çocuğuyla 7 katlı bir apartmanda yakalandı. 12 yaşındaki Aysima 40'ıncı saatte enkazdan çıkarıldı. Ancak anne ile çocukları Ali Osman ve Nursima Birinç'in cansız bedenine ulaşıldı. Anne ve 2 çocuğu Adana'da toprağa verilirken, Aysima'ya ise anneannesi Havva Serttaş sahip çıktı. Deprem sırasında uykuda rüya gördüğünü anlatan Aysima, "Depremde koltuğun yanında kaldım. Annem 'Kızım ben geldim' diye ağlıyordu. Ben de seslendim ama duymadı. Tekrar uyumuşum. Depremden kurtuldum ama annemi ve kardeşlerimi kaybettim. Onlara çok üzülüyorum" dedi. -

EN ÇOK OKUNANLAR

11. katta esrarengiz 16 gün! Neden yardım istemedikleri merak konusu oldu: Anne-oğul böyle kurtarıldı
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 'Kızılay nerede?' diyen Kılıçdaroğlu'na: Be ahlaksız, be namussuz, be adi...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Nasıl ve Saat Kaça Kadar Kılınır (Kadınlar ve Erkekler İçin)
CHP İzmir'de de 11 yıl kentsel dönüşümü engelledi! Vatandaşlar bu sözlerle tepki göstermişti: Birilerinin ölmesi mi gerekiyor?
Başkan Erdoğan "İlk sözleşmeleri imzaladık" diyerek duyurdu: Deprem bölgesinde inşa süreci başlıyor
Rönesans Rezidans onlarca insana mezar olmuştu... Dr. Şebnem mucize kurtuluşu anlattı
12 kişiye mezar olmuştu: Önce kaçtı, sonra yakalanacağını anlayınca polise teslim oldu! Mühendisi bakın kim çıktı!
İnşaat işçisinin korkunç itirafları
Normale dönmeyin
ARKADAŞINA GÖNDER
40 saat sonra kurtarılan Aysima’nın özlemi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA