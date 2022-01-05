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Giriş Tarihi: 5.1.2022 09:26 Son Güncelleme: 5.1.2022 09:27

40 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı, saklandığı metruk binada yakalandı

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40 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı, saklandığı metruk binada yakalandı

Konya’da 8 ayrı suçtan aranan ve hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç makinesi Şükrü Dumaner (20) günlerdir saklandığı metruk binada yakalandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, cinsel istismar, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme gibi birçok suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş 40 yıl hapis cezası bulunan Şükrü Dumaner'in yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Polis yaptığı çalışmalarda Dumaner'in ikamet adresinin Ereğli ilçesinde olduğunu fakat polise yakalanma korkusuyla ailesiyle hiçbir bağlantı kurmadığını belirledi.

Geçtiğimiz gece Dumaner'in merkez Karatay ilçesinde dolaştığını öğrenen polis, o bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı. Şükrü Dumaner ekipler tarafından günlerdir saklandığı metruk binada yakalandı.

Şükrü Dumaner tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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40 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı, saklandığı metruk binada yakalandı
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