40 yıl önce başlatılan gelenek devam ediyor

Rize'nin Muradiye beldesinde yaklaşık 40 yıl önce Muradiye Merkez Camii Derneği tarafından başlatılan gelenek günümüzde de devam ediyor. Dernek üyelerinin ölen kişilerin gelecek kuşakta da anılması niyetiyle fotoğraflarını pano haline getirme düşünceleri 40 yıl önce bir çay ocağının duvarında bulunan panoya ilk fotoğrafın koyulmasıyla başladı. Vefat eden kişilerin yakınları, yakınlarını anmak için elinde bulunan fotoğraflarını getirmeye başladı. Zaman geçtikçe bölgenin geleneği haline gelen fotoğraf panosu çevre ilçelere de yayıldı. Şimdiye kadar 3 farklı yere taşınan panoya fotoğraf asılmaya devam ediyor. 40 yıl öncesinden bugüne kadar yaklaşık 500 fotoğrafın bulunduğu panoya bölge halkı büyük ilgi gösteriyor.

Geleneklerini sürdürmek istediklerini söyleyen panonun bulunduğu çay ocağının sahibi Aydoğan Yıldırım "Rize'nin Muradiye beldesinde, çay ocağı işletiyorum, esnafım. Bu panonun tam tarihini bilmesem de yaklaşık 30-40 yıl önce Muradiye Merkez Heleke Camii Derneği tarafından oluşturulmaya başlandı. O zaman ki büyüklerimiz sırasıyla panonun en başından başlayarak vefat eden kişilerin fotoğraflarını koymaya başlamışlar. Kimin ne zaman vefat ettiği tam olarak belli değil fakat 80 yaş üstü büyüklerimize sorduğumuz zaman ortalama tarihler öğrenebiliyoruz. Biz de yüzeysel olarak vefat eden kişilerin akrabalarından fotoğraflarını isteyip geleneğimizi elimizden geldiği kadar sürdürmeye çalışıyoruz. Bu panoda 40 yıldan daha uzun süre önce bile rahmetlik olan büyüklerimiz var. Şu anda 500'e yakın fotoğraf var", ifadelerini kullandı.

'RİZE'DE GELENEK HALİNE GELDİ'

Bulundukları bölgede bu tür panoların olduğunu belirten Aydoğan Yıldırım "Aslında bizim bulunduğumuz bölgede birçok çay ocağında bu tür panolar mevcut. Bu kadar büyüğüne rastlamadım ama küçük çaplı olanları Rize'de mevcut. Rize'de gelenek diyebiliriz. Biz fotoğrafları talep ediyoruz. Vatandaşlarımızın alışkın olduğu bir durum. Bulunan resimleri genelde aileler bırakıyor bize. Fotoğrafları görenler vefat eden insanlara rahmet veriyorlar, dua okuyorlar. Büyüklerimiz görünce de eski yıllardan anılarını paylaşabiliyorlar" dedi.

"DEDEM BURADA, BÜYÜK BABAM BURADA"

Geleneğin devam edebilmesi için fotoğrafların asılması gerektiğini söyleyen Oğuzhan Sarımehmet; "Ben 30 yaşındayım. Kendimi bildim bileli bu pano köyümüzde. Dedem burada, büyük babam burada. Onları gördükçe hüzünleniyoruz, üzülüyoruz. Aslında çok güzel bir gelenek. Bu gelenek halen daha devam ediyor fakat yörede birçok insanın bundan haberi yok. Gördüğünüz gibi fotoğraflar eski. Şimdi fotoğraf eskisi gibi bırakılmıyor. Geleneğin devam edebilmesi için fotoğraf bırakmamız lazım" şeklinde konuştu.

"ÖZLÜYORUZ"

Panoya baktıkça büyüklerini özleyip üzüldüklerini anlatan mahalle sakini Kasım Mert "Vefat eden yaşlılarımızı özlüyoruz. Bu panoda akrabalarımız, büyüklerimiz var. Panoya bakınca keşke burada olsalar da çay içip muhabbet etsek diye içimizden geçiriyoruz. Çok duygulanıyoruz, onları özlüyoruz" dedi.