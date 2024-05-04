40 yıl sonra Avrupa’dan gelip, anne ve babalarının göç ettikleri Şırnak’taki köyleri gezdiler

Uludere İlçesi Onbudak Köyü'nde 1984 yılında bölgede yaşanan olaylar nedeniyle köylerini boşaltan Süryaniler Fransa'ya yerleşti. 40 yıl yurtdışında yaşayan Süryaniler, Türkiye Keldani Kilisesi Başpiskoposu Monsenyör Sabri Anar öncülüğünde 50 kişilik bir grup Türkiye'ye geldi.

50 kişilik grup araçlar ile Onbudak ve Doğan köyü ziyaret etti. Süryanilerin yaşadığı Onbudak ve Doğan köyünü ziyaret eden kafile, burada fotoğraflar çekerek köyün içerisinde gezdi. Yakınlarının göç etmeden önce yaşadığı eski evleri inceleyen kafiledekiler, ardından ardından köyün içinde ayin yaptılar.

Fransa'daki akrabalarını görüntülü arayan kafiledekiler köyü ve köydeki değişimi onlara anlattılar.