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Giriş Tarihi: 4.5.2024 11:32 Son Güncelleme: 4.5.2024 12:11

40 yıl sonra Avrupa’dan gelip, anne ve babalarının göç ettikleri Şırnak’taki köyleri gezdiler

Şırnak’ın Uludere İlçesi Onbudak köyünden 1984 yılında bölgede yaşanan terör olayları nedeniyle köylerini güvenlik nedeniyle boşaltarak Fransa’ya yerleşen Süryaniler 40 yıl sonra köylerini ziyaret ettiler.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
40 yıl sonra Avrupa’dan gelip, anne ve babalarının göç ettikleri Şırnak’taki köyleri gezdiler

Uludere İlçesi Onbudak Köyü'nde 1984 yılında bölgede yaşanan olaylar nedeniyle köylerini boşaltan Süryaniler Fransa'ya yerleşti. 40 yıl yurtdışında yaşayan Süryaniler, Türkiye Keldani Kilisesi Başpiskoposu Monsenyör Sabri Anar öncülüğünde 50 kişilik bir grup Türkiye'ye geldi.

50 kişilik grup araçlar ile Onbudak ve Doğan köyü ziyaret etti. Süryanilerin yaşadığı Onbudak ve Doğan köyünü ziyaret eden kafile, burada fotoğraflar çekerek köyün içerisinde gezdi. Yakınlarının göç etmeden önce yaşadığı eski evleri inceleyen kafiledekiler, ardından ardından köyün içinde ayin yaptılar.

Fransa'daki akrabalarını görüntülü arayan kafiledekiler köyü ve köydeki değişimi onlara anlattılar.

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40 yıl sonra Avrupa’dan gelip, anne ve babalarının göç ettikleri Şırnak’taki köyleri gezdiler
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