40 yıl sonra, Esra Erol’da kavuştular

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran 43 yaşındaki Ozan Arpaoğlu, annesi İkbal Arpaoğlu'nun 3 yaşındayken kendisini para karşılığında bakmaları için Dursun- Ayşe Sekman çiftine verdiğini söyleyerek, "Sadece annemin beni neden bıraktığını öğrenmek istiyorum" dedi. Kendisini büyüten ailede şiddet gördüğünü ifade eden Arpaoğlu, "Çok dayak yedim, hortumla dövüldüm, okula gönderilmedim, sokaklarda büyüdüm" diyerek yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.Program ekibi tarafından yapılan araştırmada, Ozan Arpaoğlu'nun gerçek isminin dedesinin adı olan "Şaban Işık" olduğu, annesinin Avusturya'da yaşadığı belirlendi. Ozan Arpaoğlu, herkese "öldü" dediği annesi ile 40 yıl sonra ATV'de Esra Erol'da ilk kez konuştu. Ancak, geçmişte müzikhollerde çalışan annesinin, aslında farklı kişilerden çocuk doğurup bıraktığı gerçeği ile de yüzleşti. Bu arada hiç bilmediği ve 2 yıl önce ölen babası Yusuf Işık'ın eşi de canlı yayına bağlanarak, Ozan Arpaoğlu'na kardeşleri olduğunu müjdeledi. Ozan Arpaoğlu'nun varlığından bile haberdar olmadığı, anne ve baba tarafından toplam 11 kardeşi olduğu ortaya çıktı. Sadece annesini bulmak için stüdyoya gelen Ozan kocaman bir aileye kavuştu.