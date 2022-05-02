40 yıl sonra ilk Bayram namazı

Hem çatısından, hem pencerelerinden yıkılmış durumdaydı. Aynı zamanda çevresinde de tehdit oluşturuyordu. Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz programa aldı. Bu dönemde restorasyonu başladı geçtiğimiz yıl. En son 40 yıl önce bu camide ibadet yapılmış. Bu tarihten sonra maalesef ibadet yapılmamış ve terk edilmiş. Bugün Ramazan Bayramı namazımızı kıldık camimizde. Çocuklar gibi sevindik, mutlu olduk. Bugün namazımızı kıldıran hocamız da bizlere katkıda bulundu. İnşallah bu camimize sahip çıkacağız ve bu bölgede cemaatin artması için elimizden geleni yapacağız. Çok sevinçliyiz ve mutluyuz" dedi.