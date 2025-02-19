40 yıllık hastalığı haritalama yöntemiyle son buldu

Çocukluğundan beri kalbinde ritim bozukluğu olan, bir süredir Wolf Parkinson White (WPW) sendromuyla mücadele eden 40 yaşındaki Bilal Görbil, 3 boyutlu haritalama yöntemiyle gerçekleştirilen ameliyat sayesinde sağlığına kavuştu. Ankara ve İstanbul'da birçok hastanede tedavi görmesine rağmen olumlu bir sonuç alamadığı için Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Görbil, burada Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Abdulkadir Uslu ve ekibinin uyguladığı açık cerrahi ve 3 boyutlu haritalama yöntemi sayesinde başarılı bir ameliyatın ardından hastalığını geride bıraktı.