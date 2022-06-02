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Giriş Tarihi: 2.6.2022 16:02 Son Güncelleme: 2.6.2022 17:38

40 yıllık matematik öğretmenine emeklilik sürprizi

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40 yıllık matematik öğretmenine emeklilik sürprizi

Aksaray’da meslekte 40 yılını dolduran matematik öğretmeni Tekin Singin’e görev yaptığı okulun öğretmen ve öğrencileri tarafından sürpriz bir veda töreni düzenlendi. Bu veda töreninde Singin ile birlikte Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu’da gözyaşlarına hakim olamadı.

Aksaray'da meslekte 40 yılını dolduran matematik öğretmeni Tekin Singin için sürpriz bir veda etkinliği düzenlendi. Piri Mehmet Paşa Ortaokulu'nu ziyaret eden Vali Hamza Aydoğdu emeklilik kararı alan okulun önceki müdürü matematik öğretmeni Tekin Singin ile tanışarak bir süre sohbet etti.

Singin için hazırlanan veda etkinliğinden haberdar olan Vali Aydoğdu hazırlıkların tamamlanmasının haber verilmesi üzerine Singin'in koluna girip sürpriz etkinliğin yapılacağı okulun bahçesine kadar eşlik etti. Hoparlörden Singin'in sevdiği türkünün çalınmaya başlaması üzerine neler olduğunu anlamaya çalışan Singin, öğretmen ve öğrencilerinin oluşturduğu sevgi koridorunda ilerlerken ikinci bir sürprizle karşılaştı. Emeklilik dilekçesini veren ve Cuma günü okuldan ayrılacak Singin'i düzenlenen etkinlik alanında Antalya Üniversitesinde görev yapan doktor kızı Berna, Ankara'da öğretmen olarak görev yapan diğer kızı Tuba ile oğlu Tuğrul Singin de yalnız bırakmadı.

VALİ AYDOĞDU DA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Tekin Singin alkış ve konfetiler eşliğinde kendisi için hazırlanan 40. yıl pastasını kesti. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte Singin'in elini öpen Vali Hamza Aydoğdu'da gözyaşlarını tutamadı. Vali Aydoğdu matematik öğretmeni Singin'e çiçek ve teşekkür plaketi takdim etti. Singin konuşmasında kendisini yalnız bırakmayan Vali Aydoğdu, öğretmen arkadaşları ve öğrencilerine teşekkür etti. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ise "Bugün burada vefa, samimiyet ve güzelliği gördük. Herkesin hayatında böyle bir anın olmasını isterim. Tekin hocanın burada gördüğü muameleye çok gıbta ettim" dedi.

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40 yıllık matematik öğretmenine emeklilik sürprizi
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