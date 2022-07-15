Haberler Yaşam Haberleri 400 kişilik ekip onu arıyor: Şehmus Eke'den 4 gündür haber yok!
Giriş Tarihi: 15.7.2022 14:02 Son Güncelleme: 15.7.2022 14:02

400 kişilik ekip onu arıyor: Şehmus Eke'den 4 gündür haber yok!

Tekirdağ ile İstanbul sınırları içinde kalan Çamlıkköy Tabiat Parkı'na ailesiyle birlikte piknik yapmak için gelip, ormanda kaybolan Şehmus Eke'den (20), 4 gündür haber alınamıyor. Eke'nin cep telefonu ile bıçağını bulan 400 kişilik arama-kurtarma ekibi, henüz kendisine ulaşamadı.

DHA
400 kişilik ekip onu arıyor: Şehmus Eke’den 4 gündür haber yok!

İstanbul'da oturan Şehmus Eke, Kurban Bayramı'nın son günü olan 12 Temmuz'da, ailesi ile birlikte İstanbul'un Çatalca ile Tekirdağ'ın Saray ilçesine sınırları içinde bulunan ve halk arasında 'Kastro' olarak bilinen Çamlıkköy Tabiat Parkı'na piknik yapmaya geldi. Eke, piknik sırasında ailesinin yanından ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Aile Eke'yi bulamayınca jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

400 KİŞİLİK EKİP ŞEYMUS'U ARIYOR

Jandarma ekiplerinin ilk gün yaptığı aramadan sonuç alınamayınca, bu kez bölgeye İstanbul ve Tekirdağ'dan gelen Jandarma Komando Arama-Kurtarma Tabur Komutanlığı (JAK), Polis Arama-Kurtarma (PAK), AFAD, AKUT ve denizde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve gönüllülerden oluşan yaklaşık 400 kişilik arama-kurtarma ekibiyle kapsamlı çalışma başlatıldı. Havadan dron, karadan iz takip köpeklerinin de kullanıldığı aramalar yapıldı.

CEP TELEFONU VE BIÇAK BULUNDU

Yapılan aramalarda Şehmus Eke'nin ormana girdiği yerden 1 kilometre uzaklıkta cep telefonu ile bıçağı bulundu. Bunun üzerine arama çalışmaları, bu bölgede yoğunlaştırıldı. Çalışmaların 4'üncü gününde de Şemhus Eke'ye henüz ulaşılamadı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor...

EN ÇOK OKUNANLAR

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NE OLDU? | 15 Temmuz 2022 Instagram çöktü mü, neden açılmıyor, sürekli olarak duruyor hatası nedir, ne zaman düzelir, düzeldi mi, giriş yapılıyor mu?
Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak, ne zaman ödenecek? Enflasyon farkı sonrası memur ve memur emeklisi maaş ödeme tarihleri 2022!
YKS SONUÇLARI İÇİN KRİTİK TARİH! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? ÖSYM AİS ile TYT, AYT, YDT 2022 YKS sonuçları sorgulama ekranı
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Programı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, kimler başvurabilir?
SON DAKİKA: CHP'li vekil sordu, Kılıçdaroğlu açıkladı: Cumhurbaşkanı adayıyım! Şimdi gözler 6'lı masada...
Bakan Koca'dan son dakika açıklaması: Sağlıkta güvenlik için yeni adımlar...
Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? 15 Temmuz 2022 bugün otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ücretsiz mi, saat kaça kadar ücretsiz?
Son dakika: ABD'den skandal karar! F-16 satışında Yunanistan'a boyun eğdiler
BUGÜN 15 Temmuz’da kargolar açık mı, çalışıyor mu? MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT 15 Temmuzda kargo dağıtım yapıyor mu, kapalı mı, tatil mi?
15 Temmuz sözleri ve mesajları 2022: Türk bayraklı, duygu dolu, anlamlı 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü mesajları, sözleri ve fotoğrafları
ARKADAŞINA GÖNDER
400 kişilik ekip onu arıyor: Şehmus Eke'den 4 gündür haber yok!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA