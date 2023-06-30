400 otobüsten sadece 7’si elektrikliye dönüştürülebildi! Ankara ulaşım zammına gün sayıyor

İLK ETAPTA 23 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 400 OTOBÜS DÖNÜŞTÜRECEKLERDİ

Yavaş'ın zam talebinin ardından akıllara ucuz ulaşım için dizelden dönüştürülmesi planlanan elektrikli otobüslerin akıbetinin ne olduğu sorusu geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 25 Şubat 2021 tarihinde "Bundan sonra Ankara'nın sokaklarında inşallah elektrikli otobüsleri göreceğiz" diyerek dizelden dönüştürülen yüzde yüz elektrikli otobüsün tanıtımı yapılmıştı. 23 Nisan 2021 tarihinde ise otobüslerin "Seri Tadilat Tip Onay Belgesi" alındığının duyurulmasının ardından belediye iştiraki olan BELKA tarafından ilk etapta 23 adet olmak üzere toplamda 400 adet dizelden dönüştürülmüş elektrikli otobüsün vatandaşların hizmetine sunulacağı belirtildi. Hatta söz konusu prototip olarak tanıtılan otobüs Londra'da düzenlenen 'İngiltere İklim Finansmanı Hızlandırma Programı (CFA)' tarafından organize edilen bir yarışmada finale kaldığı ve 30'dan fazla ülkenin ilgisini çektiği söylenerek projenin başarılı olduğu algısı oluşturuldu.