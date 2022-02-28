400 yataklı hastane nisanda açılacak

YALOVA'DA 500'e yakın deprem izolatörü ile donatılan modern imkanlara sahip devlet hastanesinin inşasında son aşamaya gelindi. Sağlık Bakanlığınca 2019 yılında 233 milyon liraya ihale edilerek yapımına başlanan Yalova Devlet Hastanesi inşaatında yüzde 97 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı. Yalova İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray, tesiste 140 poliklinik, 97 yoğun bakım yatağı, biri hibrit 17 ameliyathanenin bulunacağını söyledi. Ayrıca, daha önce Yalova'da bulunmayan yanık ve kemoterapi ünitelerinin yer alacağını aktaran Eray, mevcut 23 yatakla hizmet verdikleri diyaliz ünitesinin kapasitesinin yeni binada 35 yatağa çıkarılacağını dile getirdi. AA