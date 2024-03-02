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Giriş Tarihi: 2.3.2024 12:18 Son Güncelleme: 2.3.2024 12:30

41 milyonluk kamu zararına operasyon… 11 gözaltı…

İstanbul’da düzenlenen operasyonda; başı kamu hastanelerine başvuran hastaları özel hastaneye yönlendiren ve sahte raporlar ile tedavi yapılmış gibi faturalar keserek kamu kurumlarını toplamda 41 milyon 859 bin 890 lira zarara uğratan 11 kişi yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
41 milyonluk kamu zararına operasyon… 11 gözaltı…

"Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" operasyonunu İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Bazı kamu hastanelerine Kardiyovasküler Cerrahi Branşı'na (Kalp ve Damar Cerrahisi) muayene olmak için başvuru yapan genel sağlık sigortalı hastaların, Küçükçekmece İlçesi'nde bulunan özel bir hastaneye yönlendirildikleri tespit edildi. Polislerin tespitlerine göre özel hastaneye yönlendirilen 799 hastanın birbiriyle aile, akrabalık, iş, ikamet ve sosyal ortam gibi ilişkilerinin bulunmadığı belirlendi. Özel hastaneye yönlendirilen hastalara sahte raporlar ve tedavi yapılmış gibi faturalar kesilerek kamu kurumlarını toplamda 41 milyon 859 bin 890 lira zarara uğratan şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon yapıldı. İstanbul, Diyarbakır ve Van'da çok sayıda adrese düzenlenen baskınlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, sebep oldukları kamu zararını gidermeleri adına Hazine'ye 24 milyon lira ödeme yapmaları üzerine savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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41 milyonluk kamu zararına operasyon… 11 gözaltı…
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