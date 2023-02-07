41 saat sonra enkazdan çıkan mutluluk! İlk sözleri bu oldu...

Ekip lideri, "Abla biz varız, seni bırakır mıyız" diye cevap verdi. Ambulansa konulan Feryal Çavuş Yaşar'ın bacaklarından ve omuz bölgesinden darbe aldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Feryal Çavuş Yaşar'ın babası ise kurtarma ekibinin başında olan görevliye sarılarak gözyaşı döktü. Kurtarma ekibi çevredeki vatandaşlar tarafından alkışlandı.