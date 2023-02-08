41 saat sonra gelen sevinç gözyaşları: "Kardeşimi ben kurtardım"

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem İskenderun'da da yıkıma yol açtı. Deprem nedeniyle Paç Meydanı'nda yıkılan binalarda arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bu çalışmalar sırasında 5 katlı bir binanın enkazından Ferhat Gökçeoğlu, 41 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Gökçeoğlu, enkazından üzerinden vatandaşların yardımıyla indirilerek ambulansa alındı. Ardından da hastaneye kaldırıldı.

Gökçeoğlu'nun kurtarılması sırasında çalışmalara katılan kardeşi ise ''Kardeşimi ben kurtardım'' diyerek yakınlarına sarıldı. Yakınları da 41 saat sonra gelen mutluluk nedeniyle sevinç gözyaşı döktü.