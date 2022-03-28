Haberler Yaşam Haberleri 416 bin lira sahte parayla yakalandı “Haberim yok” dedi
Giriş Tarihi: 28.3.2022 10:54 Son Güncelleme: 28.3.2022 11:14

416 bin lira sahte parayla yakalandı “Haberim yok” dedi

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
416 bin lira sahte parayla yakalandı “Haberim yok” dedi

Adana’da tam 416 bin 400 liralık sahte parayla yakalanan 68 yaşındaki N.E., “Çantayı İstanbul’da caminin önünde buldum. Sahte para olduğundan haberim yoktu” dedi; ‘ev hapsi cezası’ aldı.

Adana'da polis, İstanbul'da özel bir baskı merkezinde tasarlanıp basılan ve gerçeğinden ayırt edilmesi zor olan sahte paraların, kentte piyasaya sürüleceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Durdurulan bir yolcu otobüsünde seyahat eden, 68 yaşındaki N.E.'den şüphelenen ekipler, zanlının kabindeki sırt çantasını açtığında da bir paketten; 482 adet 200 lira, bin 202 adet de 100 liralık banknotlar ele geçirildi. Yapılan incelemelerde toplam 416 bin 400 liranın sahte olduğu belirlendi. "Çantayı İstanbul'da sokakta gezerken buldum. İçine de bakmadım. Sahte para olduğundan haberim yoktu. Polisler açtığında ben de çok şaşırdım" diyen N.E., 'ev hapsi cezası' aldı.

AYIRT EDİLMESİ ZOR
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'da kaçak baskı merkezinde tasarlanıp, özel olarak basılan ve gerçeğinden ayırt edilmesi zor olan sahte paraların, Adana'da piyasaya sürüleceği istihbaratına ulaştı. Polis, kentin giriş noktalarındaki denetim ve kontrollerini sıklaştırdı; şüphe üzerine durdurduğu bir yolcu otobüsünde de kapsamlı bir arama yaptı.

PARALAR SAHTE ÇIKTI
Otobüste seyahat eden N.E.'den şüphelenen polis, onun kabinde yer alan sırt çantasını kontrol ettiğinde de pakete sarılı vaziyette bin 482 adet 200 lira, bin 202 adet de 100 liralık banknotlar ele geçirildi. Yapılan incelemelerde toplam 416 bin 400 liranın sahte olduğu tespit edilince N.E. gözaltına alındı. Adana'da ailesiyle birlikte yaşadığı öğrenilen N.E., emniyete götürüldü.

EV HAPSİ CEZASI
Sorgulanan N.E., "Bir alacağımı tahsil etmek için İstanbul'a gittim. Sokakta gezerken, çantayı caminin önünde buldum. İçine de bakmadım. Sahte para olduğundan haberim yoktu. Polisler açtığında ben de çok şaşırdım" diye savunma yaptı. Adliyeye sevk edilen N.E., yurtdışına çıkış yasağı şartıyla 'ev hapsi cezası' aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | İmamoğlu kendi trafik sorununu böyle çözdü; İşe git-gel 12 bin TL!
Son dakika: Oscar törenine damga vuran kavga! En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü alan Will Smith komedyeni yumrukladı!
Dursun Zehir Müge Anlı'da aranıyordu! 5 bin lira için 5 parçaya bölündü: 'Dedemde para var bölüşeceğiz'
Meteoroloji il il paylaştı: 20 kente sarı kodlu uyarı
Helal! Adanalı Celal!
“Adnancılar yazsa bu kadar olurdu”
Bakan Derya Yanık A Haber'de duyurdu: Ödemeler yükseldi
Ücretli geçiş vatandaşı durdurmadı
Ünlü sanatçı Karsu: Amerika'da ırkçılık duvarlarını Türkler yıktı!
Genç kıza ters kelepçeyle korkunç infaz!
ARKADAŞINA GÖNDER
416 bin lira sahte parayla yakalandı “Haberim yok” dedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA