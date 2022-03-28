416 bin lira sahte parayla yakalandı “Haberim yok” dedi

Adana'da polis, İstanbul'da özel bir baskı merkezinde tasarlanıp basılan ve gerçeğinden ayırt edilmesi zor olan sahte paraların, kentte piyasaya sürüleceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Durdurulan bir yolcu otobüsünde seyahat eden, 68 yaşındaki N.E.'den şüphelenen ekipler, zanlının kabindeki sırt çantasını açtığında da bir paketten; 482 adet 200 lira, bin 202 adet de 100 liralık banknotlar ele geçirildi. Yapılan incelemelerde toplam 416 bin 400 liranın sahte olduğu belirlendi. "Çantayı İstanbul'da sokakta gezerken buldum. İçine de bakmadım. Sahte para olduğundan haberim yoktu. Polisler açtığında ben de çok şaşırdım" diyen N.E., 'ev hapsi cezası' aldı.

AYIRT EDİLMESİ ZOR

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'da kaçak baskı merkezinde tasarlanıp, özel olarak basılan ve gerçeğinden ayırt edilmesi zor olan sahte paraların, Adana'da piyasaya sürüleceği istihbaratına ulaştı. Polis, kentin giriş noktalarındaki denetim ve kontrollerini sıklaştırdı; şüphe üzerine durdurduğu bir yolcu otobüsünde de kapsamlı bir arama yaptı.

PARALAR SAHTE ÇIKTI

Otobüste seyahat eden N.E.'den şüphelenen polis, onun kabinde yer alan sırt çantasını kontrol ettiğinde de pakete sarılı vaziyette bin 482 adet 200 lira, bin 202 adet de 100 liralık banknotlar ele geçirildi. Yapılan incelemelerde toplam 416 bin 400 liranın sahte olduğu tespit edilince N.E. gözaltına alındı. Adana'da ailesiyle birlikte yaşadığı öğrenilen N.E., emniyete götürüldü.

EV HAPSİ CEZASI

Sorgulanan N.E., "Bir alacağımı tahsil etmek için İstanbul'a gittim. Sokakta gezerken, çantayı caminin önünde buldum. İçine de bakmadım. Sahte para olduğundan haberim yoktu. Polisler açtığında ben de çok şaşırdım" diye savunma yaptı. Adliyeye sevk edilen N.E., yurtdışına çıkış yasağı şartıyla 'ev hapsi cezası' aldı.