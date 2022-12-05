42 maden işçisi dualarla anıldı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) tarafından Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesi'nde Amasra'da hayatını kaybeden 42 maden işçisi için Kuran-ı Kerim okutuldu. Üzülmez İşletmesi Kuyu Başı'nda gerçekleştirilen törene; TTK Üzülmez Müessese Müdürü Murat Köseoğlu, TTK Üzülmez İşletme Müdürü Müjdat Birol, GMİS Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreteri Tayfun Demir, GMİS Üzülmez Şube Başkanı Sefer Karakabak, Yönetim Kurulu üyeleri Durmuş Kocaoğlu, Ferhat Çiloğlu ve Dursun İris, TTK Üzülmez Müessesesi Mühendis, Tekniker ve şefleri ile maden işçileri katıldı. Program, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla devam etti. Maden işçilerine kuyu başında Mevlüt şekeri ve gül suyu ikram edildi. Madenciler duanın ardından çalışmak işin yeraltına indi.