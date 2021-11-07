İstanbul’da yankesici operayonu! 42 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Şişli'de bir mağazada abiye deneyen Kuveytli Kaamed A. nın Çantası deneme kabinlerinin olduğu alanda kaş ile göz arasında çalındı. Elbiseleri deneyip çıktıktan dakikalar sonra çantasının olmadığını anlayan Kuveytli turist hemen durumu polise bildirdi. Konu üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği Ekipleri kamera görüntülerinden 3 kadın şüphelinin kimliğini tespit etti.

22 yaşında 42 suç kaydı olan hırsız yakalandı | Video

SANİYELER İÇİNDE ÇALDILAR

Görüntülerde birbirlerine sürekli hırsızlık ortamı hazırlamaya çalışan kamera açılarını kapatıp kolaylık sağlayan 3 yankesici saniyeler içerisinde çantayı aşıp kaçıyor. Çalışmaların devamında 42 adet suç kaydı olan Aycan U. (31), 22 kaydı olan Aydan Ö. (22) ve 15 yaşınsa suça sürüklenen çocuk M. B. Gözaltına alındı.

Asayiş Şubedeki İşlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.