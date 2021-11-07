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Giriş Tarihi: 7.11.2021 10:38 Son Güncelleme: 7.11.2021 11:00

İstanbul'da yankesici operayonu! 42 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da yankesici operayonu! 42 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

İstanbul Şişli’de bir giyim mağazasında deneme kabinine giren Kuveytli Kaamed A.’nın çantasını çalan 3 yankesici gözaltına alındı. Şüpheli kadınların mağazaya müşteri gibi girdikleri ve birbirlerine ortam hazırlamak İçin kamera açılarını kapatmaya çalıştıkları anların görüntüsü ortaya çıktı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Şişli'de bir mağazada abiye deneyen Kuveytli Kaamed A. nın Çantası deneme kabinlerinin olduğu alanda kaş ile göz arasında çalındı. Elbiseleri deneyip çıktıktan dakikalar sonra çantasının olmadığını anlayan Kuveytli turist hemen durumu polise bildirdi. Konu üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği Ekipleri kamera görüntülerinden 3 kadın şüphelinin kimliğini tespit etti.

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SANİYELER İÇİNDE ÇALDILAR

Görüntülerde birbirlerine sürekli hırsızlık ortamı hazırlamaya çalışan kamera açılarını kapatıp kolaylık sağlayan 3 yankesici saniyeler içerisinde çantayı aşıp kaçıyor. Çalışmaların devamında 42 adet suç kaydı olan Aycan U. (31), 22 kaydı olan Aydan Ö. (22) ve 15 yaşınsa suça sürüklenen çocuk M. B. Gözaltına alındı.

Asayiş Şubedeki İşlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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İstanbul'da yankesici operayonu! 42 suç kaydı olduğu ortaya çıktı
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