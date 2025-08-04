42 yıllık sigara bağımlılığı bakanlık merkezinde bitti

Bursa'da yaşayan Leyla ve Osman Elver çifti, 42 yıldır kullandıkları sigarayı Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği'ne başvurduktan sonra bıraktı. Çift, aile hekiminin yönlendirmesiyle Sağlık Bakanlığı'na bağlı merkeze başvurdu.

Burada uygulanan tedavi psikolojik destekle birlikte yürütüldü. Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği Sorumlu Hekimi Uzman Dr. Reyhan Çanakçı, "İlaçlı tedavi ve bilişsel terapiyle hizmet veriyoruz. Bu konuda başarı oranımız gayet yüksek. Sigara bırakma polikliniğine başvurmak isteyenler ALO 171 hattından ya da İl Sağlık Müdürlüğü'nün internet sitesindeki telefon numaralarından randevu alabilirler" dedi. AA