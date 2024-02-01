420 çete çökertildi

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; suç örgütlerine yönelik başlatılan 'Kafes' operasyonlarında 1 Ocak-31 Aralık 2023'te 11'i uluslararası, 14'ü ulusal, 56'sı bölgesel ve 339'u yerel olmak üzere toplam 420 organize suç çetesi çökertildi. Operasyonlarda çökertilenlerin 6'sı uluslararası, 2'si ulusal, 13'ü bölgesel ve 121'i de yerel olmak üzere 142'sinin nitelikli silahlı organize suç çetesi olduğu tespit edilirken, işlenen suçlara göre yapılan sınıflandırmada, 270'inin organize, 128'inin narkotik, 22'sinin ise siber suç çetesi olduğu belirtildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara ilişkin "Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız ve sizlerin desteği ve duasıyla da bunu başaracağız. Dağdaki eşkıyanın inlerine girdiğimiz gibi şehir eşkıyalarının tepesine biniyoruz, bineceğiz" dedi.