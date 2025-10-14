43 Amasra maden şehidi dualarla anıldı

Kazanın meydana geldiği Amasra Kuyu Başında düzenlenen törene Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Amasra Kaymakamı Muhammed Çetin, Bartın İl Jandarma Komutanı Alb. Mehmet Baykal, Bartın İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, TTK Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, TTK Amasra Müessese Müdürü Rıdvan Kapuağası, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, GMİS Genel Sekreteri Yener Arslanbuğa, GMİS'e bağlı Amasra, Karadon, Armutçuk, Kozlu, Üzülmez, Merkez Servisleri şubelerinin başkan ve yöneticileri, Maden Şehitleri Aileleri Derneği Başkanı Rıza Kılıçarslan, Bartın ve Amasra protokolü, siyasi partiler ile STK'ların temsilcileri, maden işçileri ve şehitlerin aileleri katıldı.

GMİS Amasra Şube Başkanı Ümit Çınar, 43 maden şehidini anmak için toplandıklarını belirterek, "Anma törenine katılarak madenci kardeşlerimizi bu hüzünlü günde yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Maden şehitlerimizin mekanı Cennet olsun" dedi.

Törende Amasra Maden Şehitleri Anıtı önüne 43 madenci bareti konuldu. Protokolün maden şehitliğine karanfiller bırakmasının ardından Kuran-ı Kerim tilavetini İl Müftüsü Ömer Keskin ile birlikte imamlar okudu. Tören okunan duaların ardından sona erdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise kazanın 3.yılında yayınladığı basın açıklamasında Şehitlerimizin Aziz Hatıralarını Daima Yaşatılacağını belirterek, "Amasra ilçemizdeki TTK Amasra Müessesesinde 14 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen maden kazasında büyük bir acı yaşadık.Hepimizi derin bir üzüntüye sevk eden maden kazasında şehit olan madenci kardeşlerimi rahmetle anıyorum. Şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına ve hemşehrilerimize bir kez daha başsağlığı ve metanet diliyorum. O karanlık günde, yerin metrelerce altında ekmeğinin peşinde olan madenci kardeşlerimiz, bizlere tarifsiz bir acı bıraktı. Kazanın üzerinden 3 yıl geçse de yaşadığımız acı hiçbir zaman dinmedi, bundan sonra da dinmeyecek.Şehit madencilerimizin aileleri, ülkemiz, milletimiz gösterdikleri fedakârlığı hiçbir zaman unutmayacak, onların aziz hatıralarını daima yaşatacağız. Şehitlerimizin emaneti değerli ailelerimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asla yalnız bırakmayacak, her zaman yanlarında olacağız. Ne yaparsak yapalım yaşadığımız hüzün hiçbir zaman dinmeyecektir. Benzer kazalarının bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirleri almaya, adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, ailelerine ve çalışma arkadaşlarına sabır diliyorum" dedi.