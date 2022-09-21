4.3 milyon lira vurgun yapan icra müdürü yurtdışına kaçtı

Antalya Adliyesi'nde 1'inci İcra Müdürü H.Ç.'nin emanet kasası ile banka hesaplarından zimmetine 4 milyon 300 bin lira geçirdiği belirlendi. Olay, H.Ç.'nin birkaç gündür işe gitmemesiyle ortaya çıktı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılırken, firari icra müdürünün Azerbaycan'a kaçtığı belirtildi. Öte yandan kaçan H.Ç.'nin Antalya'ya getirilmesi için çalışma başlatıldı. Yetkililer Azerbaycan devleti ile irtibata geçildiğini, H.Ç.'nin burada yakalanarak Antalya'ya getirilmesi için temasların sürdüğünü bildirdi.