43 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kargo bölümüne gelen bir gönderi İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından incelemeye alındı. Narkotik köpeklerin tepki verdiği kargo gönderisi, X-Ray tarama sistemine sevk edildi. Kargo içindeki kapı kilitlerinin doğal boşluklarına saklanmış halde uyuşturucu hap tespit edildi. Uyuşturucunun captagon cinsi olduğu belirlendi. Toplamda 81 bin captagon cinsi 43 milyon liralık uyuşturucuya el konuldu.Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda ise boş bir şekilde geldiği tespit edilen TIR mercek altına alındı. X-Ray tarama sistemine sevk edilen TIR'da, dorsenin taban kısmına gizlenmiş streç filmlere sarılı halde 15 paket bulundu. Paketlerin içinde 17 kilogram kokain ele geçirildi. X-Ray taramasının ardından hassas burunlu narkotik dedektör köpeğin de kullanıldığı detaylı aramada, 8 kilogram esrar ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.