43 yıl suçsuz yere hapis yattı

BD'de işlemediği bir cinayetten ötürü hapis yatan Sandra Hemme isimli kadın, 43 yıl sonra serbest bırakıldı. BBC'de yer alan habere göre Hemme, 1980'de 20 yaşındayken kütüphane çalışanı Patricia Jeschke'yi bıçaklayarak öldürmek suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Psikiyatri hastanesinde ağır sakinleştirici altındayken bulunduğu itiraftan başka Hemme'yi suça bağlayan bir kanıt olmadığı bulundu.Şimdi 64 yaşında olan Hemme'nin ABD tarihinde en uzun süre haksız yere hapis yatan mahkûm olduğu belirtiliyor. Avukatı Sean O'Brien ise bütün hayatını hapishanede geçirdiği için Hemme'nin yardıma ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Geçtiğimiz hafta serbest bırakılan Hemme, kız kardeşi, kızı ve torunuyla bir araya geldi.