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Giriş Tarihi: 18.9.2024 09:01

44 ilde 'Narkoçelik-39' operasyonları: 293 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 44 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-39' operasyonlarında 293 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

DHA
44 ilde ’Narkoçelik-39’ operasyonları: 293 gözaltı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde uyuşturucu imalat ve satışına yönelik 44 ilde 'Narkoçelik-39' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; 681 ekip ve 1876 personelin katıldığı operasyonlarda 9 hava aracı, 26 narkotik köpeği görev aldı. Yapılan eş zamanlı baskınlar ile yol kontrolleri sonucu 470 kilogram uyuşturucu madde, 4 milyon 945 bin 832 uyuşturucu hap ele geçirildi, 293 şüpheli yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız" dedi.

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44 ilde 'Narkoçelik-39' operasyonları: 293 gözaltı
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