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Giriş Tarihi: 9.12.2024 09:00 Son Güncelleme: 9.12.2024 09:03

İstanbul'da kapkaç dehşeti: 44 kameradan iz sürerek yakaladılar!

İstanbul’da bir kadının çantasını kapkaç yaparak çalan bir kişi, 44 ayrı güvenlik kamera görüntüsü inceleyen Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
İstanbul’da kapkaç dehşeti: 44 kameradan iz sürerek yakaladılar!

İstanbul'da Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Ataşehir İlçesi İçerenköy Mahallesi'nde bir kadının çantasını çalan ve kaçan kapkaççıyı yakalamak için çalışma başlattı. 44 ayrı güvenlik kamera görüntüsü incelendi. Kapkaççının, kuyumcudan çıkan kadın mağduru uzun süre takip ettiği, kapkaç yapmak için uygun anı kolladığı ve mağdurun ikamet adresine giriş yapacağı sırada olayı gerçekleştirdiği tespit edildi. Eşkal bilgileri belirlenen şüphelinin N.G. (34) olduğu saptandı. N.G., Fındıklı Mahallesi'ndeki ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin kapkaç sonucu çalmış olduğu çanta içerisinde bulunan iki gram 24 ayar altın ve 10 Dolarlık dövizi bir kuyumcuda nakit paraya çevirdiği ve ardından çantayı boş bir araziye attığı belirlendi. Çanta belirlenen arazide içerisindeki cep telefonuyla birlikte ele geçirilerek muhafaza altına alındı. "Kapkaç" suçundan adliyeye sevk edilen N.G. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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İstanbul'da kapkaç dehşeti: 44 kameradan iz sürerek yakaladılar!
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