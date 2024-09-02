44 yıllık cinayet sigara izmaritindeki DNA ile çözüldü

ABD'de bir cinayet sigara izmariti sayesinde 44 sene sonra çözüldü. Washington'da 26 Şubat 1980'de Dorothy Marie Silzel isimli kadın evinde ölü bulundu. Otopsi raporunda boğulmaya bağlı olarak öldüğü belirtilen Dorothy'nin evinin önünde bulunan sigara izmariti, teknolojik yetersizlikler sebebiyle o dönem incelenemedi. Van Buren İlçe Şerif Ofisi'nin 2023'te aldığı davada, sigara izmariti incelenerek bir DNA'ya ulaşıldı. Washington Başsavcısı Bob Ferguson "Ofisimizin Cinsel Saldırı Kiti Girişimi" sayesinde 44 yıllık bir faili meçhul vakada tutuklama yapıldı. Sigaradan alınan DNA testi şüpheli listesini daralttı ve nihayetinde polisi 20 Ağustos'ta Arkansas'ta tutuklanan Kenneth Kundert'e götürdü" dedi. Kundert'in kefaletinin 3 milyon dolar olduğu kaydedildi.