446 milyon TL’lik kaçak değerli taş ele geçirildi 35 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Türkiye'ye kaçak yollarla değerli taş, pırlanta, takı vb. ürünleri getiren, nakleden veya kaçak olduğunu bildiği halde satın alan şahıslara yönelik polis ekipleri tarafından geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Pazartesi günü yapılan eşzamanlı operasyonda; şüphelilerin ikamet ettikleri 41 adrese, faaliyette bulundukları 21 işyerine ve kullanılan 30 araca eşzamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 41 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verildi, şahıslardan 35 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin diğer 6 şüpheliyi yakalaması için çalışmaları sürüyor. Baskında kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen 155 kg 602 gr 419 miligram değerli taş (pırlanta, kuvars, zümrüt, yakut) ve 945 adet ziynet eşyası (bileklik, küpe, kolye) ele geçirildi. Ele geçirilen değerli taşların piyasa değerinin yaklaşık 446 milyon TL olduğu belirlendi. Operasyon sırasında, vergi müfettişleri aramalarda hazır bulundu.