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Giriş Tarihi: 24.7.2023

45 dereceyi bulan sıcaklıkta süs havuzu serinletiyor

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
45 dereceyi bulan sıcaklıkta süs havuzu serinletiyor
HAVA sıcaklığının 45 dereceyi bulduğu Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi Anzele Parkı'nda yer alan süs havuzu, çocukların serinleme alanına döndü. Çöl sıcaklığının etkili olduğu kentte çocuklar, tarihi havuzda serinlemenin keyfini çıkardı. Bazı çocuklar, tehlikeli olmasına rağmen 3 metre yükseklikten bir metre derinliğe sahip havuza atladı. Şırnak'ın Cizre ile Mardin'in Nusaybin ilçelerinde 45 dereceyi aşan sıcaklık rekor seviyelere ulaştı. Türkiye genelinde etkili olan sıcak havanın sağlık sorunlarına neden olabileceğine dikkat çeken uzmanlar, öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması uyarısında
bulun du.

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45 dereceyi bulan sıcaklıkta süs havuzu serinletiyor
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