Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 45 düzensiz göçmen kurtarıldı
Giriş Tarihi: 5.11.2021 10:35 Son Güncelleme: 5.11.2021 10:37

45 düzensiz göçmen kurtarıldı

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
45 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında lastik bot ve can salıyla yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 45 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın açıklarında bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı bilgisi alındı. İhbar üzerine söz konusu bölgelere Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Marmaris açıklarında lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan 33 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı.

Datça açıklarından, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisinden 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Botları tarafından kurtarılan düzensiz göçmenler, Muğla İl Göç İdaresine teslim edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
45 düzensiz göçmen kurtarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA