45 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın açıklarında bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı bilgisi alındı. İhbar üzerine söz konusu bölgelere Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Marmaris açıklarında lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan 33 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı.

Datça açıklarından, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisinden 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Botları tarafından kurtarılan düzensiz göçmenler, Muğla İl Göç İdaresine teslim edildi.