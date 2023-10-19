Haberler Yaşam Haberleri 45 gündür kayıp kadın zeytinlikte ölü bulundu
Giriş Tarihi: 19.10.2023

45 gündür kayıp kadın zeytinlikte ölü bulundu

45 gündür kayıp kadın zeytinlikte ölü bulundu
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 45 gündür kayıp olan evli, 2 çocuk annesi Nevrigül Alan (22), zeytinlikte ölü bulundu. İznik ilçesinde evli, 2 çocuk annesi Nevrigül Alan, yaklaşık 2 ay önce evinden ayrılarak Gemlik'teki babasının evine gitti. 3 Eylül tarihinde çocuklarını almak için babasının evinden çıkan Alan, geri dönmedi. Bunun üzerine Nevrigül Alan'ın yakınları durumu polise bildirdi. Ekipler, Alan'ı bulmak için çalışma başlattı. Ekipler 45 gündür arama çalışmalarına devam ederken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Umurbey Mahallesi'ndeki bir zeytinlikte ceset olduğu ihbarı geldi. Bunun üzerine olay yerine giden ekipler, cesedin Nevrigül Alan'a olduğunu belirledi. Nevrigül Alan'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Putin'den ABD'ye uçak gemisi resti! Kinjal füze sistemi...
İsrail'den her kanlı saldırı sonrası aynı manipülasyon! Sırada 3. aşama mı var?
11 haneli TC kimlik numarasının ilk 10 hanesi "1111111111" olan birinin TC kimlik numarasının son hanesi nedir?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Ağaç gölgesinde yetişiyor! Çiftçilerin umudu oldu...
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlandı! Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi
SON DAKİKA | ABD'den Gazze'ye insani yardım çağrısına veto
İYİ Partide toplu istifa: Kimse kalmadı!
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Canlı yayında İsrail vahşeti! A Haber yayını sırasında göstericiler vuruldu
ARKADAŞINA GÖNDER
45 gündür kayıp kadın zeytinlikte ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA