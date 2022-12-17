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Giriş Tarihi: 17.12.2022 11:00

4.5 Milyonu elleriyle dolandırcılara teslim etti

İstanbul Bakırköy’de telefonla aradıkları kuyumcuya kendilerini savcı olarak tanıtan şüpheliler kuyumcu H.K.’nın evine adam gönderip tam 4.5 milyon liralık altını alıp kaçtılar. Dolandırıcılara elleriyle milyonları teslim eden H.K. dolandırıldığını anlayınca polise haber verdi harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı. 1.5 milyon liralık altında ele geçirilip sahibine teslim edildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
4.5 Milyonu elleriyle dolandırcılara teslim etti

Bakırköy'de geçtiğimiz Çarşamba günü gerçekleşen olayda 71 yaşındaki kuyumcu H.K.kendisini polis savcı vb. olarak tanıtan şahısların yönlendirmesiyle evine gelen şüpheli şahıslara yaklaşık 4 milyon 500 bin lira değerinde altını elden teslim etti. Kendi elleriyle milyonları dolandırıcılara teslim eden H.K. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayınca hemen polise gidip şikayetçi oldu.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Asayiş Şube Dolandırıcılık Masası ekipleri konuyla ilgili hemen çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde kamera görüntülerinde olaya karıştıkları tespit edilen 4 şüpheli 13 suç kayıtlı Ramazan B. 7 suç kayıtlı Ferhat G., 9 suç kaydı olan İsmail D. Ve 5 adet suç kaydı olan korsan taksici Tunahan Ş.'yi gözaltına aldı.

1.5 MİLYON ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan şüpheliler ile birlikte polis 1.5 milyon liralık altını da ele geçirdi. Ele geçirilen altın H.K.'ya teslim edilirken kalan altınları bulmak için çalışmalar sürüyor. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden korsan taksici Tunahan Ş. Adli kontrol ile serbest kalırken diğer 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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4.5 Milyonu elleriyle dolandırcılara teslim etti
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