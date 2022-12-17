4.5 Milyonu elleriyle dolandırcılara teslim etti

Bakırköy'de geçtiğimiz Çarşamba günü gerçekleşen olayda 71 yaşındaki kuyumcu H.K.kendisini polis savcı vb. olarak tanıtan şahısların yönlendirmesiyle evine gelen şüpheli şahıslara yaklaşık 4 milyon 500 bin lira değerinde altını elden teslim etti. Kendi elleriyle milyonları dolandırıcılara teslim eden H.K. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayınca hemen polise gidip şikayetçi oldu.