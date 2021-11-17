45 suçtan kaydı olan 3 yıllık firari yakalandı

Ordu'da 45 ayrı çeşitli suçlardan kaydı bulunan ve 3 yıldır firari olduğu öğrenilen M.K isimli kişinin yakalanması için Giresun İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler çalışma başlattı.

Giresun Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Bulancak Jandarma Komutanlığı ve Ordu JASAT ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmalarla M.K isimli kişi Ordu'nun Ulubey ilçesine bağlı Cevizli köyünde yakalanarak gözaltına alındı.

Bulancak Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından Adliye'ye sevk edilen M.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.