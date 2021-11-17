Haberler Yaşam Haberleri 45 suçtan kaydı olan 3 yıllık firari yakalandı
Giriş Tarihi: 17.11.2021 14:29 Son Güncelleme: 17.11.2021 14:31

45 suçtan kaydı olan 3 yıllık firari yakalandı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
45 suçtan kaydı olan 3 yıllık firari yakalandı

Ordu’da hakkında 45 suçtan kaydı bulunan ve 3 yıldır aranan kişi Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Cevizli köyünde yakalandı. Suç makinesi M.K. Bulancak’ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ordu'da 45 ayrı çeşitli suçlardan kaydı bulunan ve 3 yıldır firari olduğu öğrenilen M.K isimli kişinin yakalanması için Giresun İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler çalışma başlattı.

Giresun Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Bulancak Jandarma Komutanlığı ve Ordu JASAT ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmalarla M.K isimli kişi Ordu'nun Ulubey ilçesine bağlı Cevizli köyünde yakalanarak gözaltına alındı.

Bulancak Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından Adliye'ye sevk edilen M.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: A Milli Takım’ın Dünya Kupası umutları sürüyor! Milliler, play-off biletini kaptı! İşte muhtemel rakipler
Karadağ-Türkiye maçı sonrası flaş sözler! "Milli takıma yakışır, biz zoru severiz! Stefan Kuntz bu maçta Burak Yılmaz'a..."
İstanbul'a DEVRİM gibi yeni imar planı: Evler 5 katlı olacak
Hem küfürbaz hem dolandırıcı! Türkkan'ın Korkmaz Yiğit'i dolandırdığı ortaya çıktı!
Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması
Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Akşener, Kılıçdaroğlu, Türkkan ve TÜSİAD tepkisi: Hayatınız yalan!
Son dakika: Ermenistan sınırında çatışma! 7 Azerbaycan askeri şehit oldu
Son dakika: Üçüncü ligden gelen Kerem Aktürkoğlu şimdiden o yıldızları solladı! Aykut Kocaman, İrfan Can, Metin Tekin, Yusuf Yazıcı...
Başak Cengiz'i öldüren samuray kılıçlı saldırganın annesi: İstifa ediyorum
Osmangazi Köprüsü ve İzmir Otoyolu'nda garanti aşıldı hazine kazandı
ARKADAŞINA GÖNDER
45 suçtan kaydı olan 3 yıllık firari yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA