45 yıllık binanın enkazı acı gerçeği gösterdi

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki en eski ve önemli yapılarından biri olan Mustafa Muğlalı Orgeneral İşhanı hakkında 2020'de 'depreme dayanıksız' raporu verilmişti. Bina geçtiğimiz aylarda "riskli yapı" ilan edildi. Bu kararın ardından Menteşe Belediyesi tarafından yapıdaki eşyaların ve kişilerin tahliyesi tebliğ edilmişti. Binada faaliyet gösteren birçok esnaf, mağdur edildiklerini ve iş yerlerini kapatmak zorunda kaldıklarını belirterek karara karşı çıkmış ve direneceklerini açıklamıştı.

Binanın yıkımı gerçekleşti. Uzmanlar, işhanın son durumuyla ilgili görüş belirtti. Binanın oldukça riskli olduğunu belirten uzmanlar "Yapımı zamanında belki o günkü tekniğe göre yeterli idi. Enkazdan ve yıkımdan görüldüğü gibi beton yanmış, dayanıksız, demir donatı sanki hiç konulmamış gibi. Yetersiz bir durumun olduğu her hali ile belli olmakta" dedi. Bina 1980 yılında dönemin Belediye Başkanı Erman Şahin tarafından inşa ettirilmişti.