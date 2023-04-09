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Giriş Tarihi: 9.4.2023 09:27 Son Güncelleme: 9.4.2023 10:40

45 yıllık eşini öldürüp ‘beni buradan alın’ diye polisi aradı

İstanbul Ümraniye’de 74 yaşındaki Şerafettin Birkan eşi Memure Birkan’ı tabancayla öldürdükten sonra polisi arayıp “gelin beni buradan alın” dedi. Gözaltına alınan Birkan 45 yıllık eşinin uzun süredir kendisini aldattığını düşündüğü için öldürdüğünü iddia etti.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
45 yıllık eşini öldürüp ‘beni buradan alın’ diye polisi aradı

Ümraniye'de yaşayan Şerafettin Birkan ile Memure Birkan'ın 3 çocuğunun hepsi evlendiği için tek başlarına yaşıyorlardı. Şerafettin Birkan geçtiğimiz hafta Pazar günü saat 09.00'da polisi arayarak, "Karımı vurdum, gelin ben buradan alın" diye ihbarda bulundu.

Eve giden polisleri Şerafettin Birkan karşıladı. Sağlık ekipleri yaptıkları muayenede, sol göğsünden ve sol koltuğunun altından vurulan Memure Birkan'ın öldüğünü tespit etti. Gözaltına alınan Şerafettin Birkan polisteki ilk ifadesinde, "Eşimin 20 yıldır beni aldattığını düşünüyordum. Onu vurmadan önce de bu nedenle kavga ettik" dediği öne sürüldü.

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45 yıllık eşini öldürüp ‘beni buradan alın’ diye polisi aradı
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