45 yıllık eşini öldürüp ‘beni buradan alın’ diye polisi aradı

Ümraniye'de yaşayan Şerafettin Birkan ile Memure Birkan'ın 3 çocuğunun hepsi evlendiği için tek başlarına yaşıyorlardı. Şerafettin Birkan geçtiğimiz hafta Pazar günü saat 09.00'da polisi arayarak, "Karımı vurdum, gelin ben buradan alın" diye ihbarda bulundu.



Eve giden polisleri Şerafettin Birkan karşıladı. Sağlık ekipleri yaptıkları muayenede, sol göğsünden ve sol koltuğunun altından vurulan Memure Birkan'ın öldüğünü tespit etti. Gözaltına alınan Şerafettin Birkan polisteki ilk ifadesinde, "Eşimin 20 yıldır beni aldattığını düşünüyordum. Onu vurmadan önce de bu nedenle kavga ettik" dediği öne sürüldü.