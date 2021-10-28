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Giriş Tarihi: 28.10.2021 21:59

450 bin liralık aracı çaldı! İstanbul’da yakalandı!

ABBAS ÇAKAR
450 bin liralık aracı çaldı! İstanbul’da yakalandı!

Kocaeli Darıca İlçesinde,18 Ekim 2021 günü meydana gelen evden hırsızlık olayı ile ilgili tespit edilerek İstanbul’da gözaltına alınan  Y.K isimli şüpheli, sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklandı.

Kocaeli Darıca İlçesinde bulunan bir eve, 18 Ekim 2021 günü hırsız girdi. Evden değerli eşya ve ziynet eşyalarının yanı sıra, ev sahibine ait park yerinde bulunan 450 bin lira değerinde araç çalındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Kocaeli Polisi, yapmış oldukları çalışmalar sonucu, olayı gerçekleştiren kişilerden biri Y.K olduğunu tespit etti. Şüphelinin İstanbul'da olduğunu belirleyen ekipler, 27 Ekim 2021 günü aranan zanlıyı İstanbul'da yakalayarak gözaltına aldı. Kocaeli'ne getirilen Y.K tamamlanan işlemleri sonrası sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklandı.

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450 bin liralık aracı çaldı! İstanbul’da yakalandı!
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