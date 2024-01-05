450 şüpheli çembere takıldı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca, adli makamların koordinesinde 1-4 Ocak 2024 tarihleri arasında Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) desteğiyle yapılan operasyonlarda haklarında arama kararı bulunan 45 şüphelinin de bulunduğu 450 şüpheli yakalandı.
Arama kararlarına istinaden yakalanan şüphelilerden 11'inin hırsızlık, 6'sının yaralama, 6'sının ruhsatsız silah taşıma, 4'ünun yağma, 4'ünün firar, 3'ünün dolandırıcılık, 4'ünün kaçakçılık ve organize, birinin de cinsel suçlardan arandığı belirtildi.
Jandarmadan yapılan açıklamada toplam 450 kişinin "ÇEMBER" operasyonları kapsamında yakalanarak adli mercilere teslim edildiği bildirildi.