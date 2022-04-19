450 yıllık çeşmeyi çöplüğe çevirdiler

Galata bölgesinin ilk çeşmelerinden biri olan Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait Beyoğlu Arap Cami Mahallesi Yanıkkapı Sokak'taki 450 yıllık Pir Mehmet çeşmesinin başına gelmeyen kalmadı.

Önceki yıl restorasyon yapılırken duvarları balyozla yıkılan çeşmenin yeniden inşası bir yılın ardından tamamlandı. Ancak duyarsız vatandaşlar tarihi çeşmenin etrafını adeta çöp alanına çevirdi.

Karakoy esnafı da tarihi çeşmenin çöp alanına çevrilmesinden ve üzerine içki şişelerinin bırakılmasından rahatsız oldu.

Tarihi mekanın gerektiği gibi korunamadığını ve rastgele atılan çöplerle tarihe saygının olmadığından şikayetçi olan esnaf Tekin Kara "çeşmeye sahip çıkıyoruz ama insanlar gelip çöp atıyor. Karşı çıktığımızda da bize saldırıyorlar. Defalarca yetkililere söyledik önlem alınmadı. Bu çeşmenin tarihi çok eski. Böyle gidersen yeniden eski haline dönecek. Restorasyon yapılmadan önceki hali çok kötüydü onun gibi olacak diye korkuyoruz. Çeşmeler geçmişimizdir onları gözümüz gibi korumamız gerekir" dedi.