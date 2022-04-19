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Giriş Tarihi: 19.4.2022 16:06

450 yıllık çeşmeyi çöplüğe çevirdiler

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
450 yıllık çeşmeyi çöplüğe çevirdiler

Karaköy'deki işçilerin restarasyon yapıyorum diyerek tarihi taşları balyozla kırıp çöpe attılırken polis tarafından müdahale edilerek yeniden düzenlenen 450 yıllık tarihi çeşme restorasyon sonrası bakımsızlıktan adeta çöplüğe döndü. Karakoy esnafı ise çöp atanlara tepki gösterdi.

Galata bölgesinin ilk çeşmelerinden biri olan Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait Beyoğlu Arap Cami Mahallesi Yanıkkapı Sokak'taki 450 yıllık Pir Mehmet çeşmesinin başına gelmeyen kalmadı.

Önceki yıl restorasyon yapılırken duvarları balyozla yıkılan çeşmenin yeniden inşası bir yılın ardından tamamlandı. Ancak duyarsız vatandaşlar tarihi çeşmenin etrafını adeta çöp alanına çevirdi.

Karakoy esnafı da tarihi çeşmenin çöp alanına çevrilmesinden ve üzerine içki şişelerinin bırakılmasından rahatsız oldu.

Tarihi mekanın gerektiği gibi korunamadığını ve rastgele atılan çöplerle tarihe saygının olmadığından şikayetçi olan esnaf Tekin Kara "çeşmeye sahip çıkıyoruz ama insanlar gelip çöp atıyor. Karşı çıktığımızda da bize saldırıyorlar. Defalarca yetkililere söyledik önlem alınmadı. Bu çeşmenin tarihi çok eski. Böyle gidersen yeniden eski haline dönecek. Restorasyon yapılmadan önceki hali çok kötüydü onun gibi olacak diye korkuyoruz. Çeşmeler geçmişimizdir onları gözümüz gibi korumamız gerekir" dedi.

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450 yıllık çeşmeyi çöplüğe çevirdiler
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