455 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeşil ve kırmızı reçeteli sentetik ecza ürünlerini yasa dışı üretip, dağıtımını yapan kişilere operasyon düzenledi.

Ekipler, ilk olarak 18 Şubat'ta, Karşıyaka ilçesinde M.G.'nin (38) kullandığı aracı durdurdu. Araçta yeşil reçeteye tabi ve kaçak üretilmiş 277 bin 424 sentetik ecza ürünü ele geçirildi, M.G. de gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, M.G. ile bağlantılı olarak Gaziemir ilçesinde belirlenen 4 katlı binanın 4'üncü katındaki eve de cuma günü operasyon düzenledi. Ekipler, evde yasa dışı üretilmiş 168 bin 486 sentetik ecza maddesi, paketlemeye yarayan araçlar, sahte evrak ve faturalarla ağırlığı yaklaşık 500 kilo olan sentetik ecza üretim makineleri ele geçirdi. Operasyon kapsamında M.G., A.K. (49), B.H. (23), Z.B. (30) ve E.G. (22) gözaltına alındı.

Baskın yapılan 4'üncü kattaki eve, makinelerin vinçle çıkarıldığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.